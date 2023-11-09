Yeni dönemin sonlarına doğru yaklaşılması ile birlikte birçok öğrenci ve veli tarafından Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusu merak konusu haline gelerek internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor?

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusu, müfredattaki yenilikler ve yeni kurallar ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yerini aldı. Yapılan değişikliklerin ardından belge puanlarında bir farklılık olup, olmadığını merak eden kişiler bu nedenle Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusunu araştırmakta. Peki, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor?

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Teşekkür belgesi almak için 70,00-84,99 puan aralığında bir otalamaya sahip olmak gerekmektedir. Eğer 84,99 puan ve üzerine sahipseniz takdir belgesi almaya hak kazanırsınız. 2023 yılında da takdir puan aralığı 70,00-84,99 olarak geçerlidir. MEB'e göre belge almak için gerekli olan şartlar şu şekilde;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Eğer ortalamanız 69 ise veya 69.6, 69.7, 69.8 vb. notlar ise yukarı yuvarlanmıyor. Yani daha doğrusu taktir ve teşekkür belgelerinde küsüratlı sayılar yukarı yuvarlanmamaktadır.

Takdir Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 85,00 ve daha üstü olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.

Teşekkür Belgesi:

Birinci dönem sonunda ve ikinci dönem sonunda dönem sonu başarı puanı 70,00 ve 84,99 arasında olan öğrenciler almaya hak kazanır. Her iki dönemde ayrı ayrı ödüllendirme yapılır. 5 günden fazla özürsüz devamsızlık halinde puanı yetse dahi öğrenciye takdir belgesi verilmez.