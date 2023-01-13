Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci tarafından Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusu merak ediliyor. Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor? Sorusunu merak edenler Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusunu araştırıyor. Peki, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor? Teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekiyor?

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Sorusu, Teşekkür belgesinin kaç puanla alınabileceğini merak eden öğrenciler tarafından internet üzerinde arama motorlarında Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor? Sorusu ile birlikte sorgulatılıyor. Peki, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2023? Teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekiyor?Teşekkür belgesi için kaç ortalama gerekiyor?

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Teşekkür belgesi alabilmesi için 70,00-84,99 arasında bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir.

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.