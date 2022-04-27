Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan Tesbih namazını kılmak isteyenler kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namazın kılınışı ile ilgili bilgiler verildi. Peki, Tesbih namazı kaç rekat? Tesbih namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır?

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Her rek'atında yetmiş beş defa "sübhânallahi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek'atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü't-tesbîh) adı verilmiştir. Terim olarak tesbîh, "Yüce Allah'ı ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih ederim, O'nu en üstün sıfatlarla anarım" mânasındaki sübhânallah vb. zikir lafızlarını söylemeyi ifade eder. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce'nin es-Sünen'lerinde ve diğer bazı hadis kitaplarında tesbih namazı hakkında pek çok hadis rivayetine yer verilmiştir (Fazl Hasan Abbas, s. 183-184). Ayrıca Dârekutnî, Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Sa'd es-Sem'ânî, Tâceddin es-Sübkî, İbn Nâsırüddin ed-Dımaşki ve Süyûtî gibi âlimler bu konudaki hadisleri birer kitapçıkta toplamıştır. Tirmizî tesbih namazı hakkında çok sayıda sahâbîden hadis rivayet edildiğini, ancak bunların ekserisinin zayıf olduğunu, ayrıca Abdullah b. Mübârek ve bazı âlimlerin bu namazın faziletini dile getirdiklerini belirtmiştir ("?alât", 350). Hadis kaynaklarında on iki sahâbîden tesbih namazına dair rivayetler yer almış olup (a.g.e., s. 183) bunların en meşhuru İkrime'nin İbn Abbas'tan naklettiği hadistir. Buna göre Resûl-i Ekrem, amcası Abbas'a tesbih namazı vesilesiyle bütün günahlarının affedileceğini söyleyip bu namazın kılınış biçimini anlatmış, tesbih namazının mümkünse her gün, değilse her cuma yahut ayda, yılda bir veya hiç değilse hayatta bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Te?avvu?", 14; İbn Mâce, "İ?ametü'?-?alât", 190).

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238)

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.

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