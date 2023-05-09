Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Terzi ile Süslü Korkuluk aynı mı? Terzi, Süslü Korkuluk'tan mı uyarlandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Terzi dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Terzi ile Süslü Korkuluk aynı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin başrolünü paylaşacağı Terzi dizisi, Netflix'te yayınlanacak. Televizyon için çekilmesi planlanan ancak sonradan Netflix'e geçen diziden merakla beklenen fragman geldi. Terzi dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Terzi ile Süslü Korkuluk aynı mı? Terzi, Süslü Korkuluk'tan mı uyarlandı?

TERZİ İLE SÜSLÜ KORKULUK AYNI MI?

Terzi, OGM Pictures imzalı, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı, 2 Mayıs 2023 tarihinde Netflix'te yayımlanmaya başlayan Türk yapımı dram türündeki internet dizisidir. Dizinin ilk adı "Süslü Korkuluk" olarak duyurulup TV8'de yayımlanacağı açıklanmıştı fakat yapımcı şirket ile kanalın anlaşmazlığı sonrası adı "Terzi" olarak değişmiş ve Netflix'e transfer olmuştur.

TERZİ OYUNCULARI