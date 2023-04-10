Çağatay Ulusoy'un Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Terzi'den ilk fragman yayınlandı. Terzi dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Terzi dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Terzi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin başrolünü paylaşacağı Terzi dizisi, Netflix'te yayınlanacak. Televizyon için çekilmesi planlanan ancak sonradan Netflix'e geçen diziden merakla beklenen fragman geldi. Terzi dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Terzi dizisi ne zaman başlayacak? Netflix Terzi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı Terzi dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Çağatay Ulusoy'un Peyami karakterine hayat vereceği dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Netflix Türkiye tarafından yapılan tarih duyurusunda dizinin 2 Mayıs'ta yayınlanacağı açıklandı. Diziden fragmanın yanı sıra ilk fotoğraflar da geldi.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.