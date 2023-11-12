Terzi dizisinin yeni sezonunun yayınlanması ile birlikte gözler Terzi 4. sezon olacak mı? Sorusunu çevrildi ve birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Terzi 4. sezon olacak mı? Terzi 4. sezon gelecek mi, ne zaman gelecek?

Terzi 4. sezon olacak mı? Sorusu, dizinin yeni sezonunun yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak edilmekte olan soruları arasında yer aldı. İlk sezonu ile heyecanı dorukta bırakan dizinin bir sonraki sezonun olup, olmayacağı ve ne zaman izleyici ile buluşacağı merak edildi. Yayınlanmakta olan 3. sezonun devamı olacak mı sorusu da birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Terzi 4. sezon olacak mı? Terzi 4. sezon gelecek mi, ne zaman gelecek?

TERZİ 4. SEZON OLACAK MI?

Terzi 4. sezon çekilmeyecek. Dizinin yayınlanmakta olan 3. sezonu ise final sezonu olarak yayınlandı. Bu nedenle dizi devam etmeyecek ve Terzi 4. sezon yayınlanmayacak.

TERZİ İLE SÜSLÜ KORKULUK AYNI MI?

Terzi, OGM Pictures imzalı, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı, 2 Mayıs 2023 tarihinde Netflix'te yayımlanmaya başlayan Türk yapımı dram türündeki internet dizisidir. Dizinin ilk adı "Süslü Korkuluk" olarak duyurulup TV8'de yayımlanacağı açıklanmıştı fakat yapımcı şirket ile kanalın anlaşmazlığı sonrası adı "Terzi" olarak değişmiş ve Netflix'e transfer olmuştur.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.