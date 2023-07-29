Terzi dizisinin yeni sezonunun yayınlanması ile birlikte gözler Terzi 3. sezon ne zaman? Sorusuna çevrildi ve internet üzerinde araştırıldı. Netflix'in başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 3. sezon gelecek mi, ne zaman gelecek?

Terzi 3. sezon ne zaman? Sorusu, özellikle yeni sezonun yayınlanması ile birlikte en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. İlk sezonu ile heyecanı dorukta bırakan dizinin bir sonraki sezonun olup, olmayacağı ve ne zaman izleyici ile buluşacağı merak edildi. Peki, Terzi 3. sezon ne zaman? Terzi 3. sezon gelecek mi, ne zaman gelecek?

TERZİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Terzi 3. sezonu için henüz net bir bilgi bulunmuyor. Birçok farklı dizide olduğu gibi ilk 14 günlük izlenme saati verilerini ele alarak yeni sezon hakkında karar alınması öngörülüyor. Bu nedenle henüz internet üzerinde Terzi 3. sezonu için bir bilgi bulunmamakta. Yapılacak olan duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecek ve yeni detaylara yer verilecektir.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

TERZİ İLE SÜSLÜ KORKULUK AYNI MI?

Terzi, OGM Pictures imzalı, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı, 2 Mayıs 2023 tarihinde Netflix'te yayımlanmaya başlayan Türk yapımı dram türündeki internet dizisidir. Dizinin ilk adı "Süslü Korkuluk" olarak duyurulup TV8'de yayımlanacağı açıklanmıştı fakat yapımcı şirket ile kanalın anlaşmazlığı sonrası adı "Terzi" olarak değişmiş ve Netflix'e transfer olmuştur.