Terviye günü ne zaman, hangi gün 2022? Terviye günü bugün mü, yarın mı? Terviye gecesi ve günü ne zamandır? Terviye nedir, ne demek?

Terviye günü ne zaman? Terviye hangi gün? Terviye gecesi hangi gecedir? Terviye ne demek? Terviye günü nedir? Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani Kurban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılır. Peki Terviye günü nedir, hangi güne denk geliyor? Terviye günü ne zaman, hangi gün? 2022 terviye günü ne zaman? 2022 Terviye gecesi ve günü ne zaman olacak? Terviye günü ne zaman, hangi gün 2022? Terviye günü bugün mü, yarın mı? Terviye gecesi ve günü ne zamandır?

TERVİYE NEDİR?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır.

2022 TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Terviye günü 7 Temmuz 2022 Perşembe gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 7 Temmuz Perşembe günü yani bugündür.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 7 Temmuz 2022 Perşembe

Temmuz 2022 Perşembe Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 8 Temmuz 2022 Cuma

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

TERVİYE GECESİ NE ZAMANDIR?

Dinimizde geceler daha önce geldiği için 2022 yılındaki Terviye gecesi 6 Temmuz Çarşamba'yı 7 Temmuz Perşembe'ye bağlayan gecedir. Terviye günü oruç tutmak isteyenler bu gece sahura kalkabilirler.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye günü ise 7 Temmuz Perşembe günü sabah namazı ile başlar ve 7 Temmuz Perşembe günü akşam namazına kadar devam eder. Yani kısacası Terviye günü (7 Temmuz Perşembe 2022) bugündür.