Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Zilhicce'nin 8. günü ise bugüne denk gelmektedir. Bugün kılınacak 6 rekatlık çok sevap bir namaz vardır. Peki, Terviye günü namazı nasıl kılınır, ne zaman 2023? Terviye günü nedir, hangi gün, bugün mü, yarın mı? Terviye günü namazı ve tarifi nedir? İşte namaz tarifi...

Zilhicce'nin 8. günü olan Terviye gününde namaz kılmak çok sevaptır. Bugün 26 Haziran Terviye günü içerisindeyiz. Alimlerin tarifine göre kılınacak çok mühim bir namaz mevcuttur. Peki Terviye günü namaz tarifi nedir? Terviye günü bugün mü, ne zaman? Terviye günü ne demektir? İşte bilgiler...

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani bugün 26 Haziran 2023 Pazartesi günü Terviye günüdür. Yarın ise Arefe günü olmaktadır. Terviye günü oruç tutmak ve nafile namaz kılmak müstehaptır ve çok sevaptır.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR, NE DEMEK?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (26 Haziran 2023 Pazartesi) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

Kılınacak olan namazda okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi :"Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Sures :"İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi :"Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ TARİFİ

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

İlk 4 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında: