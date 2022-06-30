Tersane İstanbul nerede, nasıl gidilir? Survivor finalinin yapıldığı yer neresidir? Tersane İstanbul haritadaki yeri neresi?

Tersane İstanbul nerede, nasıl gidilir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Tersane İstanbul neresidir? Tersane İstanbul'a nasıl gidilir? Tersane İstanbul haritadaki yeri neresidir?

SURVİVOR 2022 FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2022 All Star finalleri Tersane İstanbul'da çekilmektedir.

TERSANE İSTANBUL NEREDE?

Tersane İstanbul, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Tersane Caddesi'nde Haliç'in kenarında bulunmaktadır.

Şehrin Haliç (Altın Boynuz) kıyısındaki yeni hareketli mahallesi Tersane İstanbul, şehrin tam göbeğindeki en önemli cazibe merkezlerinin tamamına yakın konumda. İstanbul Havalimanı'na 41 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ise 47 km uzaklıkta.

Her şehrin bir merkezi vardır, İstanbul'un ise birden fazla! İlk kez 18. yüzyılda Tarihi Yarımada sınırları dışına taşan İstanbul, Avrupa ile Asya'nın buluştuğu noktada, çok merkezli bir küresel başkent olarak gelişti. Efsanelerle dolu tarihiyle Haliç (eski adıyla Altın Boynuz) ise her zaman şehrin gizli, esas kalbi olarak kaldı. Yüzyıllardır endüstriyel üretime sahne olan Haliç, şimdi bir "iyi yaşam" merkezi olarak yeniden özüne dönüyor. 600 yıllık bir mirası çağdaş bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandırma arzusuyla "yıldız" mimarların titizlikle yürüttüğü bir dönüşümden geçen tarihi tersaneler, İstanbul'un en sevilen yeni deniz kıyısı "mahallesi" olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Tersane İstanbul haritadaki yeri:

TERSANE İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜ NEDR?

Tersane İstanbul'un toplam arsa alanı 242.000 m2.

Açık Alanlar: 150.000 m2

Sahil şeridi: 2 km

TERSANE İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ

Tersane İstanbul günün her saatinde ziyaret edebileceğiniz bir merkez. Satış Ofisi ise 10:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TERSANE İSTANBUL'DA KONAKLAMA VAR MI?

Tersane İstanbul'da, iş, eğlence, kültür ve sağlık amaçlı seyahat edenlere yönelik toplam 1100 odalı 4 lüks otel yer alıyor.

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