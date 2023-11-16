Ters yönde ilerleyen araçla çarpışan otomobilde 3 kişi öldü

ADANA'da, otomobille çarpışıp 3 kişinin öldüğü kazaya neden olan hafif ticari aracın, otoyolda ters yönde ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen ve polisin 'Dur' ihtarına uymayan Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün'ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatlarını kaybetti. Cenazeler, toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hafif ticari aracın ters yönde ilerlerken başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.