Ters dönen otomobil sürücüsüne mezar oldu

Ters dönen otomobil sürücüsüne mezar oldu

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkkinde meydana geldi. İ. E. İdaresindeki 27 AOH 188 plakalı FORD marka otomobil, A.K. idaresindeki 06 DDF 806 FİAT marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası 27 AOH 188 plakalı FORD marka otomobil, takla atarak ters döndü. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan H.E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesiyse olay hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.