Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi - Haberler

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Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından Tether de yatırımcıları korkuttu, CTO'dan açıklama geldi

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Finans
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Büyük deprem yaşayan kripto para piyasasında fiyatı düşen stablecoin'ler yatırımcıları korkuttu. Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesinin ardından düşen Tether de panik yarattı. Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino, Twitter'dan yaptığı duyuruda, yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti.

Kripto para piyasası derin düşüşlere sahne oluyor. Terra Luna'nın stablecoin'i UST'nin çökmesiyle Luna fiyatları da çakıldı ve bu durum Luna yatırımcılarında büyük mağduriyet yarattı. Kripto para piyasasında önce sabit coin TerraUSD'de düşüş dalgası yaşanmıştı. 1 dolara sabit olması gereken TerraUSD, 0,35 dolara kadar geriledi. Geliştiricilerinin yeni likidite sağlayabilmek için yatırımcılarla görüşmeleri ise olumsuz geçti. Bunun etkisiyle LUNA bugün 0.05 dolara kadar geriledi. Nisan ayında 119 dolara kadar yükselen LUNA böylece bugün itibariyle değerinin yüzde 99.96'sını kaybetti. Toplam piyasa değeri 42 milyar dolardan 250 milyon dolara düştü.

GÖZLER TETHER'E ÇEVRİLMİŞTİ, CTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kripto para birimlerindeki çöküşün ardından, piyasada endişe hakim olmuş durumda. En büyük sabitkoin olan ve bir doların altında işlem görmeye başlayan Tether, kripto piyasasında oluşan endişeleri gidermek amacıyla bir açıklama yaptı. Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter'dan yaptığı duyuruda, yatırımcıların koini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti.

Stablecoin gün içinde 94,55 cent'e kadar gerilemişti.

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Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Finans

Terra LUNA Coin, Tether coin, Usd, Finans, Haberler

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Yorumlar (1)

Başka Murat:

Yatırımcıyı korkutup trenden atmaya başladılar. Sakin olan kazanır. Korkan kaybeder. Korkuyu satın alacaksınız. Bu piyasa anlık değişir. Piyasa yapıcı birden bire bir haber ürettirip anında mega boğ başlatabilir. 3800 Xrp var. USDT (Tether) olarak aldım satmıyorum.

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