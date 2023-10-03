Teröristlerin katlettiği veterinerin 6 yaşındaki görüntüleri ortaya çıktı! Kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuş
İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürerek gasbettikleri belirlendi. Veteriner Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken kaybolduğu ve 4 gün sonra sağ bulunduğu öğrenildi.
Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin katlettiği şehit Mikail Bozlağan'ın 2005 yılında kuzeniyle mantar topladığı sırada kaybolduktan 4 gün sonra bulunmasına ait arşiv görüntüleri yayınlandı.
ÖLDÜRÜP ARACINI GASBETTİLER
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan 2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi. İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ
Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.