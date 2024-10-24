Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra yeğeni Ömer Öcalan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, siyasi ortamda büyük bir yankı uyandırırken, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların ardından Öcalan'dan gelen olumlu mesajlar dikkat çekti. Öcalan'ın, "Buradan tabutta çıkmak istemiyorum" diyerek örgüte silah bırakma çağrısında bulunabileceği, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Peki, Teröristbaşı Öcalan ne dedi?

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı bu çıkış, gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarında, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri, PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik önemli bir adım olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.