Üye Girişi
Haberler

Teröristbaşı Öcalan ne dedi?

Teröristbaşı Öcalan ne dedi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın son açıklamaları merak konusu oldu. Öcalan'ın ne dediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Teröristbaşı Öcalan ne dedi? İşte detaylar!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, 43 ay aradan sonra yeğeni Ömer Öcalan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, siyasi ortamda büyük bir yankı uyandırırken, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların ardından Öcalan'dan gelen olumlu mesajlar dikkat çekti. Öcalan'ın, "Buradan tabutta çıkmak istemiyorum" diyerek örgüte silah bırakma çağrısında bulunabileceği, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Peki, Teröristbaşı Öcalan ne dedi?

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Öcalan, "Sayın Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Öcalan ne dedi?

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı bu çıkış, gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, Abdullah Öcalan'a yönelik çağrılarında, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Demokratik Emek Partisi (DEM Parti) grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini ilan etsin" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri, PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik önemli bir adım olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Abdullah Öcalan Soğuk Haber Politika Güvenlik 3-sayfa Terör Dünya PKK

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.