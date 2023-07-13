Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, terörün bitmesiyle festival alanı ve dağcıların uğrak yeri oldu. Kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler, Sat Buzul Göllerinin içerisinde bulunan buzullar, kartpostallık manzaralar sunuyor. Yemyeşil bitki örtüsü, buzulların erimesiyle akan akarlardan biriken suların göllerde oluşturduğu masmavi görüntü ve dağların heybetli duruşu, görenleri hayran bırakıyor.

Terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri doğal güzellikleri ile hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, terörün bitmesiyle festival alanı ve dağcıların uğrak yeri oldu.

Yüksekova'nın 60 kilometre güneyinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, yıllardır terör olaylarından dolayı bölgeye sivil vatandaşın girişine izin verilmiyordu. Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan bölge sivillerin izin almaları halinde giriş veriliyor. Bölgenin terörden temizlenmesiyle 1-2 Temmuz'da valilik organizasyonuyla bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde 20 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler, Sat Buzul Göllerinin içerisinde bulunan buzullar, kartpostallık manzaralar sunuyor. Yemyeşil bitki örtüsü, buzulların erimesiyle akan akarlardan biriken suların göllerde oluşturduğu masmavi görüntü ve dağların heybetli duruşu, görenleri hayran bırakıyor. Dağlarda dört mevsim erimeyen kar, dağın eteklerinde bulunan rengarenk çiçekler, doğa harikasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Van'dan geldiğini ve buraya hayran kaldığını ifade eden Mustafa Akkuş isimli vatandaş, "Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllerini gezmeye geldik. Gerçekten muhteşem bir doğa, inanılmaz bir güzellik. Diğer yerlerde insanlar sıcaktan yanarken burada montla geziyoruz. Burası adeta dağların ülkesi. Dağların zirvelerinde ülkemizin en köşelerinden görülmesi gereken yerlerinden biri" dedi.