Terörden arındırılan Mereto Dağında Festival ve Dağ Yürüyüşü Düzenlendi

Terörden arındırılan 3 bin rakımlı Mereto Dağında Festival ve dağ yürüyüşü düzenlendi

BATMAN - Batman'da 'terörden arındırılan', Doğu ve Güneydoğuyu birleştiren 3 bin rakımlı Mereto Dağında düzenlenen festivalde halaylar çekildi, dağ yürüyüşü ve bisiklet etkinliği düzenlendi.

Batman'da uzun süreler boyunca terörün kol gezdiği 3 bin rakımlı Mereto Dağı, terörden arındırıldıktan sonra ilk kez bir festivale ev sahipliği yaptı. Batman Valiliği ve Sason Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Bal, Ceviz, ve Çilek Festivalinde doğa severler ve bir çok vatandaş Mereto Dağının zirvesine çıktı. Festivale gelen vatandaşlar, dağcılar ve arama kurtarma ekipleri beraber yemek yiyip halay çekti. Mereto Dağına yakın köylerde oturan Ermeni vatandaşlarda festival alanında halay çekti.

"Mereto'ya bundan sonra hak ettiği değeri ve kıymeti fazlasıyla vermek durumundayız"

Mereto Dağına artık gereken değerin verileceğini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, "Batman'dan, Diyarbakır'dan, Bitlis'ten yöremizin diğer güzide vilayetlerinden buraya teşrif eden doğa, turizm severler, kamp ve doğa yürüyüşü aşıkları hepiniz hoş geldiniz diyerek cümleme başlamak istiyorum. Bu yıl Batmanımızı festivaller şehri yapma ve ideali ile yola çıkan valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla 5 ilçemizin 5'inde de festivaller düzenliyoruz. Sason'umuzda Sason Bal, Çilek, Ceviz ve Yayla Festivalini icra etmek üzere komite kararı aldık. En kıymetli en değerli ürünlerimizi turizm severleri ve alternatif doğa tutkunlarının beğenisine sunduk. Yayla festivalinin 1'nci günü etkinliğimizin 1'nci ayağı 2975 rakımlı Mereto Dağımızın zirvesi. Buradaki kaya tırmanışı etkinliği, kamp alanı, ikramlarımız, halay ve müzik eşliğindeki coşkulu ortamdı. Tahminlerimizin çok çok üzerinde bir katılım gerçekleşti. Buda bize şunun gösteriyor ki biz Mereto'ya bundan sonra hak ettiği değeri ve kıymeti fazlasıyla vermek durumundayız" dedi.

"Mereto bizim için çok değerli"

Mereto Dağında böyle bir etkinliğin olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen Sabriye Taş, "Gerçekten millet olarak mutluyuz. Böyle bir şey yapmaları gerçekten çok iyi. Gurur duyuyoruz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mereto bizim için çok değerli. Çok tarihi kıymete sahip bir yer. Bizim en değerli tarihimiz, tabiki de mutluyuz" diye konuştu.

Vatandaşlar, arama kurtarma ekipleri ve dağcılar halay çektikten sonra kaymakamlık tarafından belirlenen rotada dağın zirvesine yürüdü. Zirveye çıkanlar 2975 rakımlı dağın zirvesinde Türk bayrağı açtı. Ardından bisikletle aşağıya inen vatandaşlar festival alanına geri döndü. Gece dağda kamp yapmak isteyenler için Kaymakamlık tarafından her türlü ihtiyaçlar karşılandı.