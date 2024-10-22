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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı?

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Devlet Bahçeli'nin mecliste yaptığı konuşma gündeme geldi. Bahçeli, Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapmasını gündeme getirdi. Hükümet yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi. Peki, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Detaylar haberimizde...

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN TBMM'DE KONUŞACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı?

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız."

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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