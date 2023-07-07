Terminatör Sera Kanır kimdir? Linda Hamilton gençliği! Linda Hamilton kaç yaşında? Sarah Cannor kim canlandırıyor?

Terminatör 6 Kara Kader, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes ve Gabriel Luna'nın paylaştığı Terminatör serisinin altıncı filmidir. Terminatör serisinde yer alan Linda Hamilton merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Terminatör filminde Sarah karakterini canlandıran Linda araştırılmaktadır. Peki, Terminatör Sera Kanır kimdir? Linda Hamilton gençliği! Linda Hamilton kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SARAH CANNOR KİMDİR?

Skynet'e karşı savaşta İnsan Direnişi'nin gelecekteki lideri John Connor'ın annesi. Artık savaşta sertleşmiş kıdemli bir kadın olan ve John'un ölümünden sonra yalnız kalan Sarah, Kıyamet Günü'nü önlemek ve yaklaşan çatışmayı önlemek için Skynet'in kalan Terminatörlerini avlar ve öldürür. Dani'nin haydut AI Legion'a karşı yeni bir Direnişe öncülük eden kaderini öğrendikten ve yeni zaman çizelgesinde kendi amacını gerçekleştirdikten sonra, Dani'yi John'a yaptığı gibi hazırlar.

LİNDA HAMİLTON KAÇ YAŞINDA?

Linda Hamilton 66 yaşındadır.

LİNDA HAMİLTON KİMDİR?

Linda Carroll Hamilton (d. 26 Eylül 1956; Salisbury, Maryland), Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı oyuncudur. Linda Hamilton The Terminator film serilerinde Sarah Connor rolüyle tanındı. Linda henüz 5 yaşındayken babası bir araba kazasında öldü.