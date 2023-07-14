Bugün ATV'de Terminatör 5: Yeniden Doğuş filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Terminatör 5: Yeniden Doğuş konusu ne, oyuncuları kimler? Terminatör 5: Yeniden Doğuş hangi ülke yapımı, ne zaman, hangi yıl çıktı, nerede çekildi? İşte detaylar...

Terminatör 5: Yeniden Doğuş fliminin başlamasına yakın izleyiciler filmin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu nedir? Terminatör 5: Yeniden Doğuş oyuncu kadrosunda kimler var? Terminatör 5: Yeniden Doğuş filmi hangi yıl yapımı?

TERMİNATÖR 5 : YENİDEN DOĞUŞ KONUSU NEDİR?

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. John Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

TERMİNATÖR 5 : YENİDEN DOĞUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Arnold Schwarzenegger .... Terminatör ("The Guardian", eski T800 vücut modeli)

Aaron V. Williamson .... Terminator (genç T-800 vücut modeli)

Jason Clarke .... John Connor/cyborg-hybrid

Emilia Clarke .... Sarah Connor

Jai Courtney .... Kyle Reese

Bryant Prince .... genç Kyle Reese

Matt Smith

Lee Byung-hun .... T-1000

J. K. Simmons .... Dedektif O'Brien

Gregory Alan Williams .... Dedektif Harding

Courtney B. Vance .... Miles Dyson

Dayo Okeniyi .... Danny Dyson

Sandrine Holt

Douglas Smith

Michael Gladis .... Teğmen Matias

Nolan Gross

Griff Furst .... Burke

TERMİNATÖR 5 : YENİDEN DOĞUŞ HANGİ YIL ÇIKTI?

Terminatör: Genisys (İngilizce özgün adıyla Terminator Genisys), Alan Taylor'ın yönettiği, Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier tarafından senaryosunun yazıldığı 2015 Amerikan bilimkurgu aksiyon filmi. Terminator serisinin beşinci filmidir. Arnold Schwarzenegger karakter rolüyle birlikte, yeni gelenler Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, Matt Smith, Lee Byung-hun ve J. K. Simmons filmde birlikte rol almışlardır. Filmin, 1 Temmuz 2015 tarihinde Paramount Pictures tarafından gösterime girmesi planlanıyor. Normal sinemalarda açılmasına ek olarak, aynı zamanda IMAX olarak gösterilecektir. Filmde, 2029 yılında, Direniş lideri John Connor'un makinelere karşı savaşı devam etmektedir.

Filmin çekimleri, New Orleans'ta 21 Nisan 2014 tarihinde başlamış ve San Francisco'da 6 Ağustos 2014 tarihinde sona ermiştir.