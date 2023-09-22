Terme'ye yeni galericiler sitesi yapılacak

Terme ilçesinde yeni galericiler sitesi yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde 100'ün üzerinde galeriyle Türkiye'nin minibüs alım satımında önemli paya sahip Terme'de galericiler sitesi sorunu çözüme kavuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi Meclis Üyesi ve Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz ile Oto Galericiler Kooperatifi Başkanı Osman Cengiz ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u ziyaret etti.

Kılıç, ikinci el minibüs alım satımında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan Terme'nin vitrini olacak galericiler sitesinin arsa tahsisi için gösterdiği çaba nedeniyle Muş'a teşekkür ederek, "Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve ilçemize vizyon kazandıracak Terme Oto Galericiler Sitesi yapımı en kısa sürede başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilçemize minibüs almak için geliyor. İlçemizin bu potansiyelini daha da geliştirmek için uzun yıllardır Terme'ye galericiler sitesi kazandırmak için çaba gösteriyorduk. Girişimlerimiz en sonunda meyvesini verdi. Emeği geçen Samsun milletvekillerimiz Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.