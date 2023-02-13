Kahramanmaraş depreminde enkazdan çıkarılan vatandaşlara sarılan termal battaniye gündem oldu. Vatandaşlar, "Termal battaniye nedir?" sorusuna yanıt arıyor. 10 ilimizde meydana gelen deprem faciası sonrası depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken, Depremzedelere dağıtılan termal bahaneyeler merak ediliyor. Peki, Termal Battaniye nedir? Termal Battaniye özerklikleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ta meyana gelen ve 10 ilide yıkıcı hassalar bırakandeprem faciasının yaralar sarılmaya devam ediyor. Enkaz çalışmaları sürerken depremzedelerin üzerinde bulunan gri metal termal battaniyelerin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Termal Battaniye nedir? Termal Battaniye özerklikleri nelerdir? Termal Battaniye ne işe yalar? Detaylar haberimizde...

TERMAL BAHTTANİYE NEDİR?

Termal battaniyeler görünüşü itibariyle folyoyu anımsatan ince malzemeyle yapılmış termal battaniye, içerideki ısının dışarıya çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklükte ince bir örtüdür. Bu sayede kişiyi kısa sürede - 10 dereceye kadar soğuk havada kişileri soğuk havadan etkilenmesinin önüne gecen özel yapılan battaniye türüdür. Daha çok doğal afet ve savş durumlarında kullanılmaktadır.

TERMAL BAHTANİYENİN ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Termal battaniyelerin en önemli özelliği dayanıklı ve su geçirmez polietilen ya da alüminyum malzemeden üretilmiş olmasıdır. Kızılötesi ısının %90'ını geri yansıtarak vücut ısısını korur. Rüzgârdan ve nemden etkilenmez. Çift yönlüdür. Bir tarafı güneş koruması sayesinde serin tutar, diğer tarafı ise ısıyı hapseder vücudun sıcak kalmasını sağlar.

TERMAL BAHTANİYE NE İŞE YARAL?

Depremde arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkartılan vatandaşlara sarılan termal battaniye, depremzedelerin vücutlarındaki ısının buharlaşmasını önleyerek hipotermi riskini azaltır. Hipotermi, insanlarda merkezi vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir. Depremde göçük altından çıkarılan vatandaşa ilk iş olarak termal battaniye sarılır ve vücut ısısının buharlaşması önlenir.