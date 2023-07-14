Terlemek kilo verdirir mi? Yaz ayları ile birlikte birçok kişi tarafından Terleyerek kilo vermek mümkün mü? Terlemenin kilo vermeye katkısı nedir? merak ediliyor. Bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor. Peki, Terlemek kilo verdirir mi? Terleyerek kilo vermek mümkün mü?

Yaz ayların gelmesi ile birlikte ne çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Terlemek kilo verdirir mi? Sorusu oluyor. Artan sıcaklık nedeniyle birçok insan sık sık terliyor ve akıllara Terlemek kilo verdirir mi? Sorusu geliyor. Terlemenin kilo vermeye katkı sağlayıp sağlamadığı da merak edilen konular arasındadır. Peki, Terlemek kilo verdirir mi? Terleyerek kilo vermek mümkün mü? Terleyerek kilo vermek ne kadar sağlıklı? işte terleyerek kilo vermek hakkında merak edilenler!

TERLEMEK KİLO VERDİRİR Mİ?

Terlemek, vücudun ısısını düzenlemek için gerçekleştirdiği doğal bir eylemdir. Ancak, terlemeyle kaybedilen ağırlığın büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Bu nedenle kalıcı bir kilo kaybı sağlamaktadır. Terleme yoluyla gerçek anlamda yağ yakma miktarı oldukça sınırlıdır. Gerçek anlamda yağ yakmak için sadece teklemek değil, aynı zamanda kardiyo yaparak kalori yakımı gerçekleştirilmelidir.

Terleme, ağırlık kaybı olarak görülen terleme sonucunda kaybedilen kiloların büyük çoğunluğu sıvıdır. Bu nedenle sıvı tüketimi sonrasında ödem ile birlikte kolay bir şekilde verdiğiniz kiloları geri almanız mümkündür. Bu nedenle, terlemeyle kilo vermek yerine sağlıklı bir diyet ve egzersiz programı daha verimli seçeneklerdir. Terlemek, kilo verme sürecinde doğrudan bir etkisi olmayan bir fizyolojik tepkidir. Bu nedenle terlemenin kilo verdirdiğini söylemek doğru değildir.