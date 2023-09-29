TERKİNLER ÇETESİ yakalandı mı, nereli, lideri, elebaşı kimdir? Terkinler Çetesi son dakika haberleri!

Terkinler Çetesi son dakika haberleri araştırılmaktadır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre, İnegöl ilçesi merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda çökertildiği belirtilen Terkinler çetesinin 35 üyesinin jandarma tarafından sorgusu tamamlandı. Peki ama Terkinler çetesi yakalandı mı, nereli, lideri, elebaşı kimdir? İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İşlemleri sona eren şüpheliler, çete lideri Nazi Terkinler de dahil olmak üzere İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Nazi Terkinler, olay yerinde bulunan gazetecilere dönerek, "Bas oğlum bas, çok güzel bir reklam yaptık, bas." şeklinde bir açıklama yaptı. Peki, Terkinler çetesi yakalandı mı, nereli, lideri, elebaşı kimdir? Terkinler Çetesi son dakika haberleri! İşte detaylarâ€¦

TERKİNLER ÇETESİ YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 'İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini ve 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

TERKİNLER ÇETESİ SON DAKİKA HABERLERİ

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi. Suç örgütünün elebaşı yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkiyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız! Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.

TERKİNLER ÇETESİ NERELİ, ELEBAŞI, LİDERİ KİM?

Çete, Bursa İnegölâ€™de yasa dışı faaliyetlerde bulunan bir örgüttür. Çetenin lideri ve elebaşıNazi Terkinlerâ€™dir.

SPOR KULÃœBÃœNE SPONSOR OLMUŞLAR

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı. Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları bile yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların başlamadan bittiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 8 aydır gizli ve derinden yürüttüğü süreçte 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı, tefeci çetesinin terör bağlantısının da olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.