Terkin ne demek? Terkin anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Terkin kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Terkin anlamı ne? Terkin ne demek?

TERKİN NE DEMEK?

Terkin:

Terkin; resmi defterlerde ya da tapu kütüğünde bulunan şerhlerin çizilmesi işlemine verilen isimdir. Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapuya kaydı olan bir taşınmazın, kaydı bulunmayan bir taşınmaza dönüşmesi halinde sicilden terkin edilir. Terkin; birçok resmi sicil için de kullanılabilen bir hukuk terimidir.

Terkin etmek:

(yazılı bir şeyi) üstünü çizerek silmek.

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