Galatasaray'ın eski teknik direktörü, İmparator lakaplı Fatih Terim'in belgeseli izleyici ile buluşacak. Yakın zamanda belgeselin çıkacağı haberi duyurulmuştu. Şimdi ise Fatih Terim belgeselinin çıkmasına günler kala izleyiciler merakla tarihi araştırıyor. Terim belgeseli hangi kanalda? Fatih Terim belgeseli TV'de var mı? Fatih Terim belgeseli GS TV'de var mı? Terim belgeseli nerede yayınlanacak?

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla futbol dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olmayı başaran Fatih Terim, çok yakında hayatını anlatan belgeseliyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılında "İmparator" lakaplı teknik adamın belgeseli üzerinde çalışmaya başladığını duyuruldu. Bu haber, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverleri sevindirdi. Peki, Terim belgeseli hangi kanalda? Fatih Terim belgeseli TV'de var mı? Fatih Terim belgeseli GS TV'de var mı? Terim belgeseli nerede yayınlanacak?

TERİM BELGESELİ HANGİ KANALDA?

15 Eylül saat 10:00'da yayına girecek olan Terim belgeseli sadece dizi, film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanacak. Terim belgeselini izlemek için Netflix üyesi olmalısınız ardından Netflix uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak Terim belgeselini izleyebilirsiniz.

FATİH TERİM BELGESELİ GS TV'DE VAR MI?

15 Eylül Perşembe günü 10:00'da yayınlanacak olan Netflix belgeselini sadece Netflix platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Terim belgeselinin Netflix platformu dışında başka yerde yayını olmayacak. Belgesel sadece Netflix kullanıcılarına sunuluyor.