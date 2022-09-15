Galatasaray'ın eski teknik direktörü, İmparator lakaplı Fatih Terim'in belgeseli izleyici ile buluşacak. Yakın zamanda belgeselin çıkacağı haberi duyurulmuştu. Şimdi ise Fatih Terim belgeselinin çıkmasına günler kala izleyiciler merakla tarihi araştırıyor. Terim belgeseli Digiturk'te var mı? Terim belgeseli Digiturk'te kaçıncı kanalda?

Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla futbol dünyasının önde gelen isimlerinden birisi olmayı başaran Fatih Terim, çok yakında hayatını anlatan belgeseliyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2021 yılında "İmparator" lakaplı teknik adamın belgeseli üzerinde çalışmaya başladığını duyuruldu. Bu haber, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere tüm futbolseverleri sevindirdi. Peki, Terim belgeseli Digiturk'te var mı? Terim belgeseli Digiturk'te kaçıncı kanalda?

TERİM BELGESELİ DİGİTURK'TE VAR MI?

15 Eylül Perşembe günü 10:00'da yayınlanacak olan Netflix belgeselini Netflix platformu üzerinden izleyebilirsiniz.15 Eylül saat 10:00'da yayına girecek olan Terim belgeseli sadece dizi, film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanacak. Terim belgeselini izlemek için Netflix üyesi olmalısınız ardından Netflix uygulaması veya internet sitesi üzerinden giriş yaparak Terim belgeselini izleyebilirsiniz.

TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fatih Terim'in belgeseli "Terim" Netflix'de seyircisi ile buluşuyor. Terim belgeseli 15 Eylül tarihinde saat 10:00'da yayınlanacak.