Tereyağı fiyatları ne kadar oldu ? Güncel tereyağı fiyatları kaç TL?

Türkiye'de süt ve süt ürünlerine her gecen gün zam gelmeye devam ediyor. Son olarak tereyağına gelen zam vatandaşın cebini yakan cinsten. Vatandaşlar tereyağı fiyatlarını merak ediyor. Tereyağı fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Zamlardan sık sık nasibini alan süt ve süt ürünleri ise bir kez daha zamlandı. Peki, Tereyağı fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

TEREYAĞ FİYATLARI NE KADAR OLDU ?

Markete giden vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda yarım kilosunu 57 TL'den aldıkları tereyağının 90 TL'lik etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

FİYATLAR KALİTEDEN KALİTEYE DEĞİŞİYOR

Tereyağı fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda iyi bir tereyağının kilosunu 130 TL'den almak mümkünden, şimdi bu fiyatın da arttığı ifade ediliyor.