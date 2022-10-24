Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tereyağı fiyatları ne kadar oldu ? Güncel tereyağı fiyatları kaç TL?

Gündem Haberleri

Tereyağı fiyatları ne kadar oldu ? Güncel tereyağı fiyatları kaç TL?

Türkiye'de süt ve süt ürünlerine her gecen gün zam gelmeye devam ediyor. Son olarak tereyağına gelen zam vatandaşın cebini yakan cinsten. Vatandaşlar tereyağı fiyatlarını merak ediyor. Tereyağı fiyatları ne kadar oldu?

Markete gidip 500 gramlık tereyağının fiyatını görenlerin ayakları geri geri gittiMarkete gidip 500 gramlık tereyağının fiyatını görenlerin ayakları geri geri gitti

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Zamlardan sık sık nasibini alan süt ve süt ürünleri ise bir kez daha zamlandı. Peki, Tereyağı fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

TEREYAĞ FİYATLARI NE KADAR OLDU ?

Markete giden vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda yarım kilosunu 57 TL'den aldıkları tereyağının 90 TL'lik etiketini görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

FİYATLAR KALİTEDEN KALİTEYE DEĞİŞİYOR

Tereyağı fiyatlarının kaliteden kaliteye değiştiği biliniyor. Ancak geçtiğimiz aylarda iyi bir tereyağının kilosunu 130 TL'den almak mümkünden, şimdi bu fiyatın da arttığı ifade ediliyor.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Ekonomi Zam Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title