YKS sınavına giren adaylar ise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Merak edilenler arasında ise Tercihler ne zaman başlıyor YKS? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son? soruları yer aldı. İşte merak edilen detaylar.. Tercihler ne zaman başlıyor YKS? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son?

Tercihler ne zaman başlıyor Yks? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son? soruları gündemde yer alıyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında Tercihler ne zaman başlıyor YKS? ÖSYM tercihler ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne zaman son? soruları araştırılıyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.