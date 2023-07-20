Tercih yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? Tercih yapınca OBP düşer mi? merak ediliyor. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak. Arama motorlarında ise Tercih yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? Tercih yapınca OBP düşer mi? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

TERCİH YAPIP YERLEŞMEYİNCE OBP DÜŞER Mİ?

Tercih yapıp da yerleşemeyen üniversite adayları OBP düşer mi merak ediyor. ÖSYM sıkça sorulan soruları kılavuzunda yer alan soru-cevaplar şu şekilde:

- Geçen yıl 2022- Yks puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2022- Yks puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

- Geçen yıl 2022- Yks puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2022- Yks puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

YKS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023- Yks tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılacak.. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.