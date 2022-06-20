Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP düşer mi? - Haberler

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Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP düşer mi?

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Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP düşer mi?

YKS'nin ardından üniversite adayları tercih listelerini oluşturmak için araştırmalarına başladılar. Bir yandan tercih listeleri oluşturulurken öğrencilerin yanıtını merak ettiği soruların başında Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca OBP düşer mi? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? konuları gelmekte.

Tercih yapınca okul puanı düşer mi? YKS'nin ardından üniversite adayları tercih listelerini oluşturmak için araştırmalarına başladılar. Bir yandan tercih listeleri oluşturulurken öğrencilerin yanıtını merak ettiği soruların başında Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca OBP düşer mi? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? konuları gelmekte. İşte detaylar...

Tercih yapıp da yerleşemeyen üniversite adayları OBP düşer mi merak ediyor. ÖSYM sıkça sorulan soruları kılavuzunda yer alan soru-cevaplar şu şekilde:

  • Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

  • Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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