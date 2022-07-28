Tercih yapıp kayıt yaptırmayınca puan düşer mi 2022? Tercih yapıp yerleşemeyince ne olur, puan düşer mi?

Tercih yapıp kayıt yaptırmayınca okul puanı düşer mi? YKS 2022'nin ardından üniversite adayları tercih listelerini oluşturmak için araştırmalarına başladılar. Bir yandan tercih listeleri oluşturulurken öğrencilerin yanıtını merak ettiği soruların başında Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022? Tercih yapınca OBP düşer mi? Tercih yapınca okul puanı düşer mi? konuları gelmekte. İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylar 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaktır. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlıyor ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona eriyor.

TERCİH YAPIP KAYIT YAPTIRMAYINCA PUAN DÜŞER Mİ 2022?

Tercih yapıp da yerleşemeyen üniversite adayları OBP düşer mi merak ediyor. ÖSYM sıkça sorulan soruları kılavuzunda yer alan soru-cevaplar şu şekilde:

- Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

- Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.