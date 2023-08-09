YKS sınavına katılan adaylar tarafından Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak ediliyor ve konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Tercih işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından gözler tercih sonuçları çevrildi. Peki, Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, tercih işlemlerinin ardından gündeme geliyor ve üniversite tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS Tercih Kılavuzu ve kontenjan bilgilerine göre ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlanacak. Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan bulunurken, adayların bu detaya özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Peki, Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak. Buna göre 25 Ağustos tarihinde adaylar tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖSYM resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilendirme şu şekilde;

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

İlgili Haberler

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte, KYK yurt başvuruları alınmaya başlanacak. Henüz sonuçlar açıklanmadığı için yurt başvuruları için net bir tarih bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama bekleniyor.