Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tercih aşamasına geçti ve kontenjanlar hakkında detayları araştırıyor. Peki, Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih tarihlerini açıkladı. Adaylar tercih sayısı, YKS tercih kılavuzu ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?
TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
2022 TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ