Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? - Haberler

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Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Haberler.com - Gündem
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Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar tercih aşamasına geçti ve kontenjanlar hakkında detayları araştırıyor. Peki, Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih tarihlerini açıkladı. Adaylar tercih sayısı, YKS tercih kılavuzu ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2022 TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

YKS Gündem Haberler

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