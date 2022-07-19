Tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih tarihlerini açıkladı. Adaylar tercih sayısı, YKS tercih kılavuzu ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. YKS - TYT AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

2022 TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ