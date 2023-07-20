2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? TERCİH KILAVUZU | TYT AYT YDT tercih tarihleri

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, merak edilirken 2023 YKS tercihleri ne zaman , sorusunun yanıtı merak edildi. Son dakika gelişmesi olarak YKS sonuçlarının açıklandığı belirtildi. TYT AYT sonuç sorgulama osym.gov.tr den sağlanacak. 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? TYT AYT YDT tercih tarihleri

2023 YKS tercihleri ne zaman, sorusunun yanıtı merak ediliyor. 17-18 Haziran tarihinde Ayt, TYT ve YDT sınavlarına giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? TYT AYT YDT tercih tarihleri

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

TYT-AYT-YDT SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TYT AYT sonuç sorgulama osym.gov.tr den sağlanacak.