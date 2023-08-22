Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi! Masterchef Terbiyeli Ciğer Çorbası nedir, nasıl yapılır? Terbiyeli Ciğer Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Terbiyeli Ciğer Çorbası yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Terbiyeli Ciğer Çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli Ciğer Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi! Terbiyeli Ciğer Çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli Ciğer Çorbası nedir, ne demektir? Terbiyeli Ciğer Çorbası hangi yereye aittir? Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi nasıldır? Terbiyeli Ciğer Çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli Ciğer Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Terbiyeli Ciğer Çorbası tarifi! Terbiyeli Ciğer Çorbası nedir, ne demek? Masterchef Terbiyeli Ciğer Çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli Ciğer Çorbası hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Terbiyeli Ciğer Çorbası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Terbiyeli Ciğer Çorbası hangi bölge? Terbiyeli Ciğer Çorbası ne demektir? İşte detaylar...

TERBİYELİ CİĞER ÇORBASI NEDİR, NE DEMEK? TERBİYELİ CİĞER ÇORBASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Terbiyeli ciğer çorbası kuzu veya koyun ciğeri ile yapılan bir çorbadır.

Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de terbiyeli ciğer çorbası tarifi verilmiştir.Tarifi:Evvela kuzu veyahut koyun akciğerini ufak doğrayıp bir miktar su ile pişirdikten sonra üzerine bir miktar et suyu vazoluna. Eğer bulunmaz ise bir baş soğanı gayet ince doğrayıp bir kaşık yağ ile kavurup mezkûr ciğer in üzerine konulup mikdâr-ı kifâye su dahi konula. Gereği gibi piştikte ateşten indirile. Badehu birkaç yumurta sarısını biraz sirke veyahut limon ile bir kapta çalkayıp hafif ateşte koyulunca tabh oluna ve mezkûr çorbanın üzerine karıştırarak vazoluna. Eğer soğan kavrulur iken maydanoz ve nane dahi izafe olunur ise daha âlâ olur. Ondan sonra taslara taksim ve üzerine tarçın ekip tenâvül oluna.

TERBİYELİ CİĞER ÇORBASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

200 gram dana ciğeri (isteğe bağlı olarak kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz)

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

6 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

1 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

İnce doğranmış maydanoz (servis için)

TERBİYELİ CİĞER ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ciğerleri yıkayıp temizleyin, küçük küçük doğrayın.

Bir tencereye tereyağını veya sıvı yağı alın, ısıtın.

Doğranmış ciğerleri tencereye ekleyin ve hızlıca kavurun. Ciğerler hızlıca pişeceği için kısık ateşte kavurun.

Üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurun.

Tavuk suyunu veya et suyunu yavaşça tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Çorba kaynamaya başladığında tuz ve karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz.

Yoğurdu bir kasede çırpın. Yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırın.

Limon suyunu da ekleyerek yoğurtlu karışımı çorbaya yavaşça ekleyin. Sürekli karıştırarak çorbanın kesilmesini engelleyin.

Terbiyeli karışımı çorbaya ekledikten sonra birkaç dakika daha karıştırarak kaynatın.

Çorba kaynadıktan sonra ocaktan alın.

İnce doğranmış maydanoz ile servis yapın.

Terbiyeli ciğer çorbasını sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!