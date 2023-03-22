Teravih ne zaman saat kaçta kılınacak?

Heyecanla ve coşkuyla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gözler diyanet işleri başkanlığına çevrildi. Birçok Müslüman tarafından Bugün ilk teravih saat kaçta? Sorusuna yanıt aranmakta. En erken imsak Iğdır'da olurken, en geç iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki, Bugün ilk teravih saat kaçta? Bugün ilk teravih saat kaçta kılınacak? Ramazan ayı teravih namazı saati!

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından Bugün ilk teravih saat kaçta? Sorusu araştırılmakta. İlk teravih bu akşam kılınacak ve İlk oruç ise yarın tutulacak. Peki, Bugün ilk teravih saat kaçta? Bugün ilk teravih saat kaçta kılınacak? Ramazan ayı teravih namazı saati!

BUGÜN İLK TERAVİH SAAT KAÇTA?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek.

BUGÜN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak. Yani Bugün ilk teravih namazı, yatsı ezanının 20.44'te okunmasının ve yatsı namazının kılınmasının ardından kılınacak.