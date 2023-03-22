11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından Bugün ilk teravih saat kaçta? Sorusu araştırılmakta. İlk teravih bu akşam kılınacak ve İlk oruç ise yarın tutulacak. Peki, Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?

Heyecanla ve coşkuyla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gözler diyanet işleri başkanlığına çevrildi. Birçok Müslüman tarafından Bugün ilk teravih saat kaçta? Sorusuna yanıt aranmakta. En erken imsak Iğdır'da olurken, en geç iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki,Teravih namazı yatsı namazından sonra mı kılınır?

BUGÜN İLK TERAVİH SAAT KAÇTA?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek.

BUGÜN İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak. Yani Bugün ilk teravih namazı, yatsı ezanının 20.44'te okunmasının ve yatsı namazının kılınmasının ardından kılınacak.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

TERAVİH NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Teravih namazı 20 rekattır. Ortalama her rekatın 1 dk. sürdüğü varsayılırsa teravih namazı 20 dakkika sürmektedir. 10 rekatlık yatsı namazı ve 3 rekatlık vitir namazı ile birlikte yaklaşık 45 dk. sürmektedir.