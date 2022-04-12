Teravih namazı vakti ne zaman biter? Diyanet: Teravih vakti kaç biter, saat kaça kadar kılınır?

Teravih namazı vakti ne zaman biter sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı saat kaça kadar kılınır, teravih vakti kaçta biter? İşte detayları...

TERAVİH NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

Diyanet'in açıklamasına göre, teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsı namazı vakti, imsak girene kadar devam eder.

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