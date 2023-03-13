Teravih namazı ne zaman kalınacak? Teravih namazı nasıl kılınır?

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına geri sayım başladı. İslam alemi için kutsal aylardan biri olan Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve Ramazanın olmasa olmaz ibadetlerinden Teravih namazı vakitleri ve namazın nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı ne kadar sürer? Teravih namazı ne zaman kalınacak? Terhavi namazı kaç rekat? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Teravih namazı cemaat olarak kılınabildiği gibi evde de kılınabiliyor. 2023 Ramazan ayının gelişiyle birlikte teravih namazı hakkında vatandaşların araştırmalarımda hız kazandı. Peki, Terhavi namazı nasıl kılınır? Teravih namazı ne kadar sürer? Teravih namazı ne zaman kalınacak? Terhavi namazı kaç rekat? Detaylar haberimizde...

İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Buna göre Müslümanlar ilk orucunu tutmak için 22 Mart Çarşamba günü gece yarısından sonra sahura kalkacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı 20 rekattan oluşur ve yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, dört rekat farzı ve iki rekat son sünneti kılındıktan sonra iki rekat veya dört rekata bir selam verilerek kılınır

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır. Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır.

TERAVİH NAMAZI NE KADAR SÜREL?

Teravih namazı 20 rekattır. Ortalama her rekatın 1 dk. sürdüğü varsayılırsa teravih namazı 20 dakkika sürmektedir. 10 rekatlık yatsı namazı ve 3 rekatlık vitir namazı ile birlikte yaklaşık 45 dk. sürmektedir.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayı içinde kılınan teravih namazının vakti yatsı namazından sonradır. Teravih yatsıya tabi sünnet bir namazdır. Bu yüzden vitir namazı teravihten önce de kılınabilir, sonrada kılınabilir. Ramazan 2023'ün ilk teravih namazı 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21.53 de kılınacak.