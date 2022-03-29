Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl cemaatle kılınamayan teravih namazıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Peki, teravih kılınacak mı? Bu sene teravi namazı yasak mı? Camilerde teravih kılınacak mı?

CAMİLERDE TERAVİH KILINACAK MI?

Bu yıl nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni normalleşmeyle birlikte namazlar da camilerde kılınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl cemaatle kılınamayan teravih namazıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Erbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

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