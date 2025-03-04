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Teravih kaçta bitiyor, kaç dk sürüyor?

Teravih kaçta bitiyor, kaç dk sürüyor?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri teravih namazının kaçta bittiği ve ne kadar sürdüğü oldu. Teravih namazı 20 rekattır ve her rekatın 1 dakika sürdüğü varsayılırsa, teravih namazı 20 dakika sürmektedir. 10 rekatlık yatsı namazı ve 3 rekatlık vitir namazı ile birlikte toplamda yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Teravih namazının nasıl kılınacağına dair detaylar ise haberimizde yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar teravih namazlarını da kılmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Teravih kaçta bitiyor, kaç dk sürüyor, yer aldı. Teravih kaçta bitiyor, kaç dk sürüyor?

TERAVİH NAMAZI KAÇ DK SÜRER?

Teravih namazı 20 rekattır. Ortalama her rekatın 1 dk sürdüğü varsayılırsa teravih namazı 20 dk sürmektedir. 10 rekatlık yatsı namazı ve 3 rekatlık vitir namazı ile birlikte yaklaşık 45 dk sürmektedir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır.

Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınabilir. Selam verildikten sonra salâvat-ı şerife getirilebilir, ilahi okunabilir ya da istiğfar edilebilir. En yaygın olanı salavat getirmektir. (Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil ümmiyyi ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve sellim) Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

Teravih namazına "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilerek başlanır. İmamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Bundan sonra içimizden "Sübhâneke duası" okuruz. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam, Fatiha ve bir sûre okur. Sonrasında rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okunarak selâm verilir. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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