11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte birçok Müslüman tarafından Teravih bugün mü başlıyor? Sorusu araştırılmakta. İlk teravih bu akşam kılınacak ve İlk oruç ise yarın tutulacak. Peki, Teravih bugün mü başlıyor? Bugün Teravih namazı var mı? Bugün Teravih namazı saat kaçta kılınacak?

Heyecanla ve coşkuyla beklenen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gözler diyanet işleri başkanlığına çevrildi. Birçok Müslüman tarafından Teravih bugün mü başlıyor? Sorusuna yanıt aranmakta. En erken imsak Iğdır'da olurken, en geç iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki, Teravih bugün mü başlıyor? Bugün Teravih namazı var mı? Bugün Teravih namazı saat kaçta kılınacak?

TERAVİH BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Ayrıca çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak. Böylece ramazan ayının ilk teravih namazı ve oruç ibadeti gerçekleştirilecek.

BUGÜN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü yatsı ezanı 20.44'te okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak. Yani Bugün ilk teravih namazı, yatsı ezanının 20.44'te okunmasının ve yatsı namazının kılınmasının ardından kılınacak.