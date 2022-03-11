Terakki ne demek? Terakki anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen terakki kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, terakki anlamı ne? Terakki ne demek?

TERAKKİ NE DEMEK?

1. isim, eskimiş İlerleme, yükselme, gelişme.

2. isim, eskimiş, felsefe İlerleme.

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