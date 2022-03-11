Terakki ne demek? Terakki anlamı ne? - Haberler

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Terakki ne demek? Terakki anlamı ne?

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Terakki ne demek? Terakki anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan terakki, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, terakki ne demek? Terakki anlamı ne? İşte, terakki kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen terakki kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, terakki anlamı ne? Terakki ne demek?

TERAKKİ NE DEMEK?

1. isim, eskimiş İlerleme, yükselme, gelişme.

2. isim, eskimiş, felsefe İlerleme.

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