Tera Yatırım halka arz ne zaman? Tera Yatırım halka arz fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım hisse kodu mu?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tera Yatırım halka arz ne zaman? Tera Yatırım halka arz fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım hisse kodu mu? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tera Yatırım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tera Yatırım halka arz ne zaman? Tera Yatırım halka arz fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım hisse kodu mu? sorularını merak ediyor. İşte Tera Yatırım halka arz tarihi!
Tera Yatırım'ın halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
Tera Yatırım 10,00 TL'den halka arz olacak.
Tera Yatırım'ınhisse kodu #TRMNK olarak açıklandı.
Tera Yatırım şirketi 15,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.