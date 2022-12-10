Tera Yatırım halka arz ne zaman? Tera Yatırım halka arz fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım hisse kodu mu?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tera Yatırım halka arz ne zaman? Tera Yatırım halka arz fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım hisse kodu mu? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...