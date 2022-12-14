Tera yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera ne zaman borsada işlem görecek?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tera yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı.