Tera yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera ne zaman borsada işlem görecek?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tera yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı.
Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tera Yatırım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tera yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? kadar? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera ne zaman borsada işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Tera Yatırım halka arz tarihi!
Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.
Tera Yatırım'ın halka arz tarihi 15-16 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
Tera Yatırım'ın ne zaman işlem görmeye başlayacağı talep toplama işlemlerinin bitişiyle beraber belli olacak.
Tera Yatırım 10,00 TL'den halka arz olacak.
Tera Yatırım'ın hisse kodu #TRMNK olarak açıklandı.
Tera Yatırım şirketi 15,000,000 Lot veriyor.