Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tera Yatırım halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tera ne zaman borsada işlem görecek? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera halka arz sonuçları açıklandı mı? Tera kaç lot veriyor? sorularına yanıt aradı.

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Tera ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tera Yatırım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tera ne zaman borsada işlem görecek? Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera halka arz sonuçları açıklandı mı? Tera kaç lot veriyor? sorularını merak ediyor. İşte Tera Yatırım işlem tarihi!

TERA YATIRIM ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda oransal dağılım yapacak.

TERA YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tera Yatırım'ın halka arz tarihi 15-16 Aralık 2022 olarak duyuruldu.

TERA YATIRIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Tera Yatırım 22 Aralık tarihindeBİST Ana Pazar'da işlem görecek.

TERA YATIRIM HİSSE FİYATI NE?



Tera Yatırım 10,00 TL'den halka arz olacak.

TERA YATIRIM HALKA HİSSE KODU NE?

Tera Yatırım'ın hisse kodu #TRMNK olarak açıklandı.

TERA YATIRIM KAÇ LOT VERİYOR?

Tera Yatırım şirketi 15,000,000 Lot veriyor.

TERA YATIRIM HAKKINDA

"1990 yılında kurulan ve eski ünvanı Stok Menkul Değerler A.Ş. olan kurumumuz, 2005 yılından beri yeni ortaklık yapısı altında,Tera Yatırım ismi, yenilenen uzman kadrosu ve güçlü özsermaye yapısı ile yoluna devam etmektedir.

Tera, adı eski Roma bolluk ve verimlilik tanrıçası "Terra"dan esinlenerek oluşturulmuştur.

Tera Yatırım, Türkiye'nin yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri konusunda önde gelen kurumlarından biri olup yerli ve yabancı müşterilere kurumsal finansman, aracılık ve araştırma hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren Tera Portföy Yönetimi A.Ş'nin tamamının sahibidir. Müşteri ve çözüm odaklı kurum kültürünü tecrübesi ile birleştiren Tera Yatırım, Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmayı, yenilikçi ve kaliteli hizmet sağlamayı ilke edinmiştir.

Temel prensiplerimiz;

Etik kurallara bağlılık,

İleri görüşlülük,

Bağımsız aracı kurum kimliğinin korunması,

Müşteriler, çalışanlar ve ortaklar için değer yaratmak.

Faaliyet gösterdiğimiz piyasalar;

Pay Piyasası,

Borçlanma Araçları Piyasası,

Repo/Ters Repo Pazarı,

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası,

Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası,

Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası."