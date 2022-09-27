Tepsi Kebabı tarifi! Masterchef Tepsi Fırın Kebabı nedir, nasıl yapılır? Tepsi Kebabı gerekli malzemeler nelerdir? Tepsi Kebabı hangi yöreye ait?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Tepsi Fırın Kebabı yapılması istendi. Peki Masterchef Tepsi Fırın Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Fırın Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Tepsi Fırın Kebabı yemek tarifi! Tepsi Fırın Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Fırın Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tepsi Fırın Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Tepsi Fırın Kebabı yemek tarifi nasıldır? Tepsi Fırın Kebabı yemeği nasıl yapılır? Tepsi Fırın Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Tepsi Fırın Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Fırın Kebabı için gerekenler neler?

TEPSİ FIRIN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 kg kemikli kuzu veya oğlak eti

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet patates

4 adet domates

8 – 10 adet yeşil biber

6 adet kuru soğan (orta boy)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

TEPSİ FIRIN KEBABI NASIL YAPILIR? TEPSİ FIRIN KEBABI TARİFİ

Eti ister küçük parçalar halinde doğranmış ister bütün olarak tepsiye koyunuz. Tereyağını, tuzu ekleyiniz.

Tepsinin üzerini kapak yerine kullanılacak ikinci bir tepsi ile kapatınız ve odun alevi ile ısınan fırına sürünüz.

Yaklaşık 30 – 40 dakika sonra tepsiyi fırından alınız. İçine ayıklanmış ve kuşbaşı doğranmış patatesler ile domatesleri, yeşil sivri biberleri, ayıklanmış soğan ve sarımsakları koyunuz. Kekiği ve karabiberi gezdiriniz. Tekrar kapak örterek fırına veriniz.

Yaklaşık 60 – 70 dakika sonra, etler ve sebzeler piştiğinde, tepsiyi fırından alınız. Yanına çoban salata ile sıcak sıcak sofraya veriniz.

Notlar

Antalya'nın Kaş ilçesi, Gömbe Yaylası'na özgü, asırlık bir lezzet olan Tepsi Fırın Kebabı (Tepsi Kebabı)'nı sebzesiz, sade olarak da yapabilirsiniz.

Tepsi kebabını kent evi mutfaklarında kapaklı, yayvan borcam veya pişmiş toprak fırın kapları kullanarak elektrikli ve gazlı fırınlarda da yapabilirsiniz.

TEPSİ FIRIN KEBABI HANGİ YÖREYE AİT?

Tepsi Fırın Kebabı Antalya yöresine ait bir yemektir.