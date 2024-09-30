'Tepki', 'tepkime', 'yanıt' anlamlarına gelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Tepki", "tepkime", "yanıt" anlamlarına gelen hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"TEPKİ", "TEPKİME", "YANIT" ANLAMLARINA GELEN HANGİSİDİR?

A: Redaksiyon

B: Aksiyon

C: Reaksiyon

D: Diksiyon

Cevap: