Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcuları Masa Tenisi Şampiyonasında Dereceye Girdi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan özel bireyler, Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'ndan derece ile döndü.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları spor turnuvalarında çeşitli dereceler elde etmeyi sürdürüyor. Son olarak Özel Sporcular Federasyonu Masa Tenisi İl Şampiyonası'na katılan Tepebaşı'nın özel sporcularından Gülşah Temizyürek birinci olurken; Uğurcan Elmalı ikinci, Barış Genç dördüncü, Yiğitcan Önder beşinci, İsmail Aktaş ise altıncı oldu.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Erkaya, "Özel sporcularımızın başarısı ile gurur duyuyoruz. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.